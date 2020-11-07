Про це пише Radio City.

Відомо, що хлопчик-аутист є відданим фанатом “Бетмена”, тому щодня з батьками спостерігав за зйомками. Він намалював картину виконавцю ролі улюбленого супергероя Роберту Паттінсону. 

Однак хлопчик не зміг особисто передати своєму кумиру подарунок. Це вирішила зробити його мама у Twitter. Несподівано, ідея спрацювала.

Актор був зворушений цим малюнком та надіслав тематичні подарунки хлопчику та короткий лист.

“Побачимося, коли я наступного разу буду в Ліверпулі”, – написав актор.

Батько Джеймса Даррен розповів виданню, що вони усією сім’єю не могли стримати сліз, коли отримали подарунки від Паттінсона. 