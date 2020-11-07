Про це пише Radio City.
Відомо, що хлопчик-аутист є відданим фанатом “Бетмена”, тому щодня з батьками спостерігав за зйомками. Він намалював картину виконавцю ролі улюбленого супергероя Роберту Паттінсону.
Однак хлопчик не зміг особисто передати своєму кумиру подарунок. Це вирішила зробити його мама у Twitter. Несподівано, ідея спрацювала.
@RadioCityNews can you help my 10yo autistic son get this picture to "batman" he has been at the set in #liverpool today and will be there every night until it is gone. He's a massive fan an this would make his entire year. Please help me out a smile on my boys face #TheBatman pic.twitter.com/ZlWbLbMkgR
— Nicola corkill (@xxnicolac93xx) October 10, 2020
Актор був зворушений цим малюнком та надіслав тематичні подарунки хлопчику та короткий лист.
“Побачимося, коли я наступного разу буду в Ліверпулі”, – написав актор.
Батько Джеймса Даррен розповів виданню, що вони усією сім’єю не могли стримати сліз, коли отримали подарунки від Паттінсона.
- Під час конференції DC Fandome був представлений дебютний тизер-трейлер фільму “Бетмен” режисера Метта Рівза.