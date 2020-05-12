Британський актор, фотомодель та музикант Роберт Паттінсон знявся для липневого випуску чоловічого журналу GQ.

Про це повідомляється на сайті видання.

Паттінсон був у Лондоні, коли виробництво супергеройського фільму “Бетмен” призупинилося через пандемію коронавірусу COVID-19, тому він залишився в місті на невизначений термін.

З огляду на, що він не зміг приїхати на традиційну фотосесію, актор дав інтерв’ю за допомогою FaceTime, а також самостійно зробив всі фото для журналу.

Номер з інтерв’ю Паттінсона вийде в червні нинішнього року.