Про це повідомляється на сайті видання.
Паттінсон був у Лондоні, коли виробництво супергеройського фільму “Бетмен” призупинилося через пандемію коронавірусу COVID-19, тому він залишився в місті на невизначений термін.
З огляду на, що він не зміг приїхати на традиційну фотосесію, актор дав інтерв’ю за допомогою FaceTime, а також самостійно зробив всі фото для журналу.
Номер з інтерв’ю Паттінсона вийде в червні нинішнього року.
- Прем’єра нового фільму про Бетмена з Робертом Паттінсоном відбудеться 1 жовтня 2021 року.