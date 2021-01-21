Американський кінорежисер, сценарист і продюсер Роберт Родрігес працює над створенням мультиплікаційного серіалу за мотивами свого фільму "Від заходу до світанку".

Про це він розповів журналу GamesRadar +.

“У мене є власна телемережа El Rey, для якої я дотепер складаю програмну сітку. Тому я вирішив, що я б хотів розширити історію персонажа Сантаніко Пандемониум (танцівниця і королеви темряви, яку в оригінальному фільмі зіграла Сальма Хайек, – ред.) і племені ацтекських вампірів”, – сказав Родрігес.

При цьому, подробиці проєкту поки не розкриваються.

Хоррор “Від заходу до світанку” Родрігес зняв у 1995 році. Сценарій до нього написав Квентін Тарантіно. Після виходу оригінального фільму вийшло два продовження й однойменний серіал.