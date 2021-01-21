Про це він розповів журналу GamesRadar +.
“У мене є власна телемережа El Rey, для якої я дотепер складаю програмну сітку. Тому я вирішив, що я б хотів розширити історію персонажа Сантаніко Пандемониум (танцівниця і королеви темряви, яку в оригінальному фільмі зіграла Сальма Хайек, – ред.) і племені ацтекських вампірів”, – сказав Родрігес.
При цьому, подробиці проєкту поки не розкриваються.
Хоррор “Від заходу до світанку” Родрігес зняв у 1995 році. Сценарій до нього написав Квентін Тарантіно. Після виходу оригінального фільму вийшло два продовження й однойменний серіал.
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