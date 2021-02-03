Співак Фаррелл Вільямс у співпраці з Adidas представив нові кросівки. До презентації підключили і робота Boston Dynamics.

Відеоролик презентації опублікований в Instagram.

У відеоролику робот Boston Dynamics з логотипом Adidas, взявши з полиці нові кросівки Hu NMD, і прискакав до співака Фаррелл.

Класична версія Adidas Hu NMD представлена ​​в новій забарвленням: кремово-білі кросівки з блідо-рожевою вставкою на п’яті, синьою вставкою на підошві та корейськими символами на шкарпетці.

Adidas NMD ідеально підходять для теплої погоди, вони добре амортизують.

Фото: Adidas

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений adidas Originals (@adidasoriginals)