Відеоролик презентації опублікований в Instagram.
У відеоролику робот Boston Dynamics з логотипом Adidas, взявши з полиці нові кросівки Hu NMD, і прискакав до співака Фаррелл.
Класична версія Adidas Hu NMD представлена в новій забарвленням: кремово-білі кросівки з блідо-рожевою вставкою на п’яті, синьою вставкою на підошві та корейськими символами на шкарпетці.
Adidas NMD ідеально підходять для теплої погоди, вони добре амортизують.
Фото: Adidas
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