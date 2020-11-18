Британська компанія Tielle Love Luxury, яка займається виробництвом люксової постільної білизни для найдорожчих готелів світу, шукає тестувальника ліжок.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Так, виробник пропонує роботу мрії з мінімальними обов’язками. Тестувальнику потрібно провести ніч у п’ятизірковому готелі та оцінити якість постільної білизни. Компанія бере на себе всі витрати тестувальника у готелі.

Тестувальник ліжок відвідає найвідоміші британські готелі: The Savoy у Лондоні, The Artist Residence у Брайтоні, Grantley Hall у Ріпоні та інші. Ба більше, працівник зможе взяти із собою у готель ще одну людину – члена своєї сім’ї, кохану людину, або друга.

Претенденти на цю посаду повинні заповнити електронну заявку. Переможця оберуть за допомогою генератора випадкових чисел.

Переможцю виділять 500 фунтів стерлінгів (662 долари) для покриття витрат на поїздки у готелі, а також 1000 фунтів стерлінгів (1324 долари) за тестування готелю. Тестувальник працюватиме впродовж 2021 року. Поїздки у готелі він зможе планувати самостійно.