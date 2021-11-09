Про це йдеться на сайті виробника.

Чотириногого робота Spot використовують для будівництва тунелей за багатьма причинами. Головна з них – зменшення небезпеки, пов’язаної з вибуховими роботами для прокладання тунелей.

Після вибуху тунель заповнюється на певний час небезпечним газом, пилом та уламками. Потім важка техніка розчищає шлях. Опісля працівники повинні дочекатися висихання бетону, який підтримує тунель, перш ніж вони зможуть увійти та провести сканування тунелю.

Голова групи робототехніки та штучного інтелекту Acciona Карлос Креспо розповідає, що використання роботів пришвидшує сканування тунелю після вибухових робіт.

“Є великі проміжки часу, поки ми не можемо запустити людей до ​​тунелів з міркувань безпеки. Але також нам потрібно постійно сканувати їх, щоб побачити, чи відрізняється те, що ми побудували від планів будівництва, чи є якісь проблеми з якоюсь ділянкою тунелю. Завдяки регулярному скануванню можна запобігти появі проблем. Використання роботів для сканування допомагає пришвидшити ці процеси та підвищити продуктивність робіт”, – наголосив Креспо.

Покращення автоматизації за допомогою роботів

Група Креспо, яка складається з 15 дослідників, постійно проводила досліди для підвищення рівня автоматизації робіт. Вони експериментували з роботами з гусеничною стрічкою, але зупинилися на роботах з ногами.

“Велика перевага роботів з ногами полягає в тому, що вони не залежать від місцевості. Вони мають найбільшу прохідність. Якщо казати за Spot – то він має все необхідне та сучасне обладнання, програмне забезпечення та навігацію для отримання найвищих результатів. Це також робить Spot “незамінним” ресурсом для моєї команди”, – поділився він.

Також Acciona використовує продукти Trimble (розробник програмного забезпечення навігаційних технологій для будівельної галузі) для лазерного сканування тунелів. Вони дозволяють Acciona створювати 3D моделі їх проєкту на кожному етапі, а потім накладати робочу модель на план проєкту.

Майбутнє робототехніки для виробництв

Спільне використання Spot та Trimble на активних тунельних майданчиках підвищує безпеку працівників. Крім того, підвищується ефективність виконання робіт, адже робот може працювати тоді, коли люди ще не можуть цього. Також робот швидше збиратиме більший обсяг даних, ніж люди та фактично нівелює людський фактор.

Станом на осінь 2021 року, компанія Acciona все ще тестує роботів Spot та вносить зміни до робочих процесів на активних тунельних майданчиках. Карлос Креспо впевнений, що Acciona скоро регулярно використовуватиме Spot у польових умовах.

У майбутньому цих роботів зможуть використовувати на електростанціях та виробництвах.

Зазначимо, що наразі один робот Spot у базовій комплектації коштує 74 500 доларів США.