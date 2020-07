Відео вийшло моторошним, хоча роботи хотіли підбадьорити гравців.

Черлідерами були робопси Spot від Boston Dynamics і роботи Pepper від Softbank Robotics. Вони вийшли на трибуни стадіону Paypal Dome, щоб станцювати.

Вони підтримували бейсбольну команду Hawks.

Ідея танцю роботів належить організаторам гри. Вони порахували, що без фанатів гра не буде виглядати досить захоплюючою.

Шоу роботів вийшло досить дорогим, так як один робот Spot коштує 75 тисяч доларів.

Loved seeing this robot named "Pepper" dancing to @Beyonce "Run the World (Girls)" to cheer up residents of a nursing home in Japan https://t.co/oVZZq49gtW #robot #dance pic.twitter.com/wxcnxTbtEl

— Thomas Logan / Techトーマス (@TechThomas) July 9, 2020