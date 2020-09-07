Родина і колеги по фільму «Чорна Пантера» попрощалися з Чедвиком Боузманом

У суботу, 5 вересня, в Малібу відбулося прощання з голлівудським актором Чедвиком Боузманом, відомим своєю роллю "Чорної пантери" в фільмі видавництва Marvel.

Про це пише The Sun.

На заході були присутні колеги Боузмана по фільму “Чорна пантера”, серед яких – Майкл Бі Джордан, Лупита Ніонго і Вінстон Дьюк.

Дружина Боузмана – Тейлор Симон Ледвард також приєдналася до акторів, щоб вшанувати пам’ять свого покійного чоловіка, який помер у віці 43 років після чотирирічної боротьби з раком товстої кишки.

Чедвік Боузман народився 29 листопада 1976 року неподалік від Блакитного хребта, місто Андерсон, Південна Кароліна. Його мати на ім’я Кароліна була медсестрою, а його батько Лерой —бізнесменом.

Після закінчення школи в 1995 році, Боузман вступив в Говардський університет, Вашингтон, округ Колумбія. У 2013 році він знявся у фільмі “42”, де виконав роль Джекі Робінсона. Він також виконав роль Натаніеля “Нейт” Рея Тейлора в телесеріалі “Лінкольн-Хайтс” і сержанта Грехема Макнейра NBC “Невідомі особи”. У фільмі “Кульове поранення” він виконав роль лейтенанта Семюеля Дрейка.

У 2014 році Боузман виконав роль Джеймса Брауна у фільмі “Джеймс Браун: Шлях вгору”. У 2016 році він зіграв єгипетського бога мудрості Тота в фільмі “Боги Єгипту” і супергероя Чорну Пантеру у фільмі “Перший месник: Протистояння”. Боузман повторив роль цього персонажа у фільмі 2018 року “Чорна пантера”.