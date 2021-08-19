Бейсболіст Алекс Родрігес, ексбойфренд співачки Дженніфер Лопес, забрав назад подарунок 2019 року — червоний автомобіль Porsche 911 GTS.

Фото з червоним суперкаром він опублікував в Instagram.

На фото 46-річний Родрігес позує на фоні автомобіля, який подарував Лопес на день народження в липні 2019 року.

У коментарях до фото підписники Родрігеса розкритикували його через те, що він, на їх думку, забрав в експодруги подарунок.

“Ти забрав цей автомобіль у Джей Ло”, “Як можна фотографуватися на тлі машини, яку забрав у колишньої?”, “Дикість”, “Посміховисько”, “Джей повернула собі не лише обручку, а й авто”, – написали підписники.

Родрігес зробив такий подарунок співачці на 50-річчя. На червоний Porsche він витратив приблизно 140 тисяч доларів.

Сам Родрігес від коментарів стосовно цього відмовився.

Нагадаємо, що бейсболіст Алекс Родрігес орендував розкішний будинок поблизу особняка колишньої нареченої Дженніфер Лопес.

15 квітня Дженніфер Лопес і 45-річний спортсмен Алекс Родрігес офіційно оголосили про розірвання своїх заручин. За їхніми словами, вони залишаються друзями та підтримуватимуть одне одного в будь-яких починаннях.

Родрігес досі не може оговтатися від розриву заручин з акторкою й співачкою Дженніфер Лопес, тому він вражений її відпочинком з колишнім Беном Аффлеком.