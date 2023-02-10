Батьки та сестра операторки Галини Хатчінс подали позов проти голлівудського актора Алека Болдвіна, який випадково застрелив українську операторку під час знімання фільму "Іржа".

Про це повідомляє CNBS.

У позові, який родина загиблої операторки подала до Верховного суду Лос-Анджелеса 9 лютого, відповідачі обвинувачуються у навмисному заподіянні емоційного болю, недбалості та втраті єдності родини через передчасну смерть Галини Хатчінс.

Адвокатка родини, Глорія Олред сказала, що Болдвін не зв’язувався з матір’ю, батьком і сестрою Хатчінс після її вбивства.

“Ми не чули про Алека Болдвіна, людину зі зброєю”, – сказала адвокатка на пресконференції в четвер.

За її словами, батьки та сестра Хатчінс живуть в Україні та намагаються впоратися з трагедією. Через широкомасштабну війну Росії проти України родина не з’явилася на пресконференції.

Попри те, що цивільний позов подано в Каліфорнії, цивільний позов діє відповідно до законодавства Нью-Мексико, оскільки саме там стався інцидент. У Каліфорнії ніхто, крім подружжя, не може подати позов про втрату консорціуму, але це обмеження не поширюється на Нью-Мексико. Адвокати сім’ї загиблої сказали, що вони подали заяву в Каліфорнії, тому що саме там розташована виробнича компанія “Rust”.

Позов родини подано через кілька тижнів після того, як окружна прокуратура Нью-Мексико офіційно висунула Болдвіну звинувачення за двома пунктами щодо ненавмисного вбивства. Прокурори Санта-Фе стверджують, що Болдвін “відволікся” під час основних тренувань щодо поводження із вогнепальною зброєю. Він тримав пістолет, з якого було випущено смертельну кулю в Хатчінс.

Також прокурори подали аналогічну заяву проти зброярки Ханни Гутьєррес-Рід, стверджуючи, що вона знала, що Болдвін потребує додаткової підготовки, а також відповідала за перевірку безпеки зброї перед використанням.

Своєю чергою, адвокати Болдвіна заявили, що він не визнаватиме звинувачень. Адвокат Болдвіна відмовився надавати коментарі щодо нового позову.

Нагадаємо, що у 2021 році Алек Болдвін під час знімання фільму застрелив операторку та поранив режисера. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові.

Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб, 42-річну операторку Галину Хатчінс відправили авіацією в лікарню міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.

Болдвін стверджував, що не знав, що пістолет, з якого він стріляв на знімальному майданчику, містить бойові патрони. Адвокат Болдвіна назвав рішення прокуратури щодо звинувачення “жахливою судовою помилкою”.

“Це рішення спотворює трагічну смерть Галини Хатчінс і є жахливою судовою помилкою. У містера Болдвіна не було підстав вважати, що бойова куля була в пістолеті або десь на знімальному майданчику”, – сказав адвокат Люк Нікас.

А також зазначив, що актор покладався на професіоналів, з якими працював, які запевнили його, що в пістолеті немає бойових набоїв. “Ми будемо боротися з цими звинуваченнями і переможемо”, – наголосив адвокат актора.

Своєю чергою, адвокат Ханни Гутьєррес-Рід сказав, що він вірить у те, що присяжні визнають його клієнтку невинною.

“Ми очікували звинувачень, але вони абсолютно неправильні щодо Ханни. Ми очікуємо, що присяжні визнають її невинною, адже вона не вчиняла навмисного вбивства”, – заявив адвокат Джейсон Боулз.

Цей інцидент викликав бурю звинувачень у недбалості з боку причетних.

За даними CNN, Галину Хатчінс було поранено й вбито бойовими патронами, випущеними з ревізійного пістолета, який тримав Болдвін, який стверджує, що він не натискав на курок. Також внаслідок інциденту постраждав режисер Джоел Соуза.

У короткому звіті про розслідування смерті Хатчінс, офіційно підписаному головним медичним слідчим штату Нью-Мексико, причиною смерті вказано “вогнепальне поранення грудної клітини”, а способом смерті вказано “нещасний випадок”.

У звіті щодо експертизи ФБР мовиться про те, що зі зброї не можна було вистрілити під час перевірки ФБР її нормального функціонування, не натиснувши на спусковий гачок, коли пістолет було зведено. У звіті також зазначено, що під час випробувань пістолет вийшов з ладу після того, як зламалися внутрішні деталі, внаслідок чого пістолет вибухнув у зведеному положенні, без натискання на курок.

У серпневому інтерв’ю CNN Болдвін переклав відповідальність за трагедію на Ханну Гутьєррес-Рід, яка працювала у фільмі зброяркою й асистенткою реквізиту, а також на асистента режисера Дейва Холла, який передав йому зброю.

Метью Хатчінс, чоловік загиблої Галини Хатчінс, описав її смерть як “жахливий нещасний випадок” у заяві під час угоди. Знімання фільму “Іржа” мало відновитися у січні цього року, а Метью Хатчінс має приєднаєтися як виконавчий продюсер фільму в межах угоди.

За даними CNBC, Метью Хатчінс не бере участі в другій цивільній справі, хоча, за словами адвокатки родини загиблої операторки, він і сім’я “продовжують спілкуватися”.