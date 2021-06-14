Про це музикант розповів під час виступу на форумі на підтримку творця Wikileaks Джуліана Ассанжа, повідомляє американський журнал Newsweek.

Йдеться про хіт Pink Floyd “Another Brick in the Wall II”. За словами Вотерса, Цукерберг попросив його дати дозвіл на використання пісні для просування соцмережі Instagram, яка належить корпорації Facebook.

“У мене є лист від Марка Цукерберга, в якому вказана величезна сума грошей. І моя відповідь: “Пішов ти! Ні за що!” Це підступний крок до володіння абсолютно всім. Ті, у кого є якась влада, а у мене вона трохи є… Що стосується використання моїх пісень… Я не братиму участі у цьому лайні”, – заявив Вотерс.

Музикант мотивував своє рішення тим, що, на його думку, Цукерберг – монополіст і хоче “цензурувати всіх в цій кімнаті й не допускати того, щоб новини про Джуліана Ассанжа ставали надбанням широкої публіки”.