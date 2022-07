Відповідне відео опубліковано у YouTube-каналі Eugene Zhyvchik.

У коментарі до відео він написав, що пісню “Обійми” британський “Coldplay” заспівав разом з українським музикантом.

Зауважимо, що виступ рок-гурту відбувся на Національному стадіоні PGE у Варшаві, де вони 8 липня відіграли концерт.

Під час виконання “Обійми” на штативі одного з мікрофонів був зав’язаний прапор України.

ДОВІДКА: Coldplay – британський рок-гурт, один із найпопулярніших рок-гуртів світу, створений 1996 року. Грає в жанрах брітпоп, альтернативний рок, інді-рок, нью-рейв.

Здобув міжнародне визнання завдяки синглу “Yellow”, який вийшов 2000 року, та другому студійному альбомові A Rush of Blood to the Head, 2002 року.

2009 року часопис Rolling Stone визнав “Coldplay” четвертим найкращим музичним виконавцем 2000-х років. Крім музичної діяльності, музиканти активно беруть участь у доброчинних заходах.