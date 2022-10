Про це повідомляє Sky News.

Пісня Face It Alone стане першою новою піснею гурту Queen за участю Фредді Мерк’юрі, випущеною за понад вісім років. Пісня Face It Alone, яка була записана у 1988 році для їхнього 13-го альбому The Miracle, не потрапила до остаточної версії та згодом про неї забули.

Про пісню згадали, коли продюсерська та архівна команда Queen повернулася до роботи над майбутнім перевиданням альбому, яке також міститиме деякі з розмов гурту на студії в Лондоні та Монтре, Швейцарія.

Це буде перша нова пісня рок-гурту за участю Фредді Мерк’юрі, випущена за більш ніж вісім років після альбому Queen Forever 2014 року, який містив у собі три пісні співака, які до того ніколи не були випущені.

“Я щасливий, що нашій команді вдалося знайти цей трек. Після всіх цих років, чудово чути, як ми всі четверо… працюємо в студії над неймовірною ідеєю пісні, яка так і не була завершена… досі”, — сказав гітарист гурту Браян Мей.

Реліз пісні Face It Alone відбувся перед перевиданням 13-го альбому гурту The Miracle, який вперше вийшов у 1989 році, у листопаді.

“Ми трохи забули про цю пісню, але ось вона, ця маленька перлина. Це чудово, справжнє відкриття. Це дуже пристрасна пісня”, — зауважив вокаліст та ударник Роджер Тейлор.

Варто зазначити, що Фредді Мерк’юрі помер у віці 45 років від ускладнень, пов’язаних зі СНІДом.

Натомість гітарист Браян Мей та вокаліст й ударник Роджер Тейлор продовжують виступати як гурт Queen за участю зірки American Idol Адама Ламберта на вокалі.

Довідка. Queen — британський рок-гурт, створений 1971 року в Лондоні. Від року заснування (1971) і до смерті Фредді Мерк’юрі (1991) склад гурту залишався незмінним: Фредді Мерк’юрі — вокал, фортепіано; Браян Мей — гітара, вокал; Роджер Тейлор — ударні, вокал; Джон Дікон — бас-гітара, бек-вокал. Queen створював свої ранні роботи під впливом від прогресивного року, хардроку і важкого металу, але поступово перейшов до більш традиційного і радіоформатного звучання, запозичивши елементи інших стилів, зокрема арена-рок і поп-рок. Згодом Queen став найпопулярнішим музичним гуртом у світі з такими хітами як: Don’t Stop Me Now, Under Pressure, Somebody To Love, Another One Bites The Dust, We Will Rock You, I Want To Break Free і Bohemian Rhapsody.