Джерело: “Жадан і собаки” в YouTube

“П’ята авеню” – спільна композиція харківської панкбанди “Жадан і Собаки” та культового американського гурту Gogol Bordello. Цей трек – про дух рок-н-ролу, який об’єднує покоління та материки, про коріння, з якого виростають ритми, та про радість творчості, що дає віру і впевненість”, – написав на своїй сторінці в Instagram фронтмен гурту Сергій Жадан.

Зазначається, що пісня написалася ще взимку цього року, а навесні Сергій і Юджин Гудзь зустрілися в Нью-Йорку (США) і записали спільні кадри. Після цього Bordello і “Собаки” працювали на студіях, а в травні харків’яни зняли відео на стадіоні “Металіст”.

“Принагідно хочемо присвятити цю композицію пам’яті прекрасного харківського поета й музиканта Дмитра Погорєлова, чий мотив і ліг в основу цієї мелодії”, – йдеться в дописі.

ДОВІДКОВО. Gogol Bordello або Гоголь Борделло — американський інтернаціональний панк-рокгурт, заснований 1999 року в Нью-Йорку українцем Євгеном Гудзем. Гурт переважно складають музиканти східноєвропейського походження, емігранти з України, Росії, Ізраїлю. Вони прославились у всьому світі театралізованими постановками концертів, які є сумішшю карнавалу, комедії, фарсу, кабаре та балагану. Їхня музика зазнала істотних впливів української-карпатської та циганської музики, яка супроводжується акордеоном та скрипкою (в деяких альбомах – й саксофоном) і є поєднанням кабаре, панку, фолкроку, романсу, рок-н-ролу і дабу.

Жадан і Собаки – український рокгурт із Харкова, що виник у 2000 році. Колектив брав участь у фестивалях “Таврійські ігри”, “Раз. Liv”, “Музичний Острів”, “5 озер”, “Мазепа-Фест”, “День Незалежності з Махном” та ін.

Гурт засновано у 2000 році під назвою “Собаки в космосі”. У 2014 році внаслідок тісної співпраці Сергія Жадана з гуртом “Собаки у космосі” гурт дістав назву “Жадан і Собаки”. З цією новою назвою гурт записав три альбоми: “Бийся за неї”, “Пси” та “Мадонна”.