Скарлетт Йоганссон була не єдиною претенденткою на роль Чорної вдови з кіновсесвіту Marvel. Зіграти шпигунку також пропонували Емілі Блант.

Про це повідомляє Just Jared.

Блант також пояснила, чому їй довелося відмовитися від ролі.

З’ясувалося, що ще до того, як знятися у фільмі “Диявол носить Prada”, Емілі підписала контракт з 20th Century Fox, згідно з яким вона повинна буде знятися в ще одній картині.

“Диявол носить Prada” зробив Емілі знаменитою і дав поштовх її кар’єрі. Але коли їй запропонували зіграти Чорну вдову в другій “Залізній людині”, Fox примусив актрису знятися в комедії “Подорожі Гуллівера”.

“Я люблю Залізну людину, і коли мені запропонували “Чорну вдову”, я була одержима роллю Залізної людини. Я хотіла працювати з Робертом Дауні-молодшим. Це було б приголомшливо. Але я не знаю, чи підходять мені фільми про супергероїв”, – розповіла Блант.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Скарлетт Йогансен не збирається повертатися на екрани в образі супергероїні Наташі Романофф, в бойовику “Чорна вдова” (Black Widow) від Marvel.