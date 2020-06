Про це повідомляє журнал Rolling Stone.

Повідомляється, що рок-гурт і раніше надсилав команді Трампа листи з вимогою не використовувати їхні пісні на передвиборчих мітингах, але всі звернення були проігноровані.

У суботній заяві групи йшлося, що їхні юристи і правозахисна організація BMI направили ще одне попередження кампанії Трампа про те, що, якщо президент продовжить використовувати музику гурти, це призведе до судових позовів.

“BMI повідомила кампанію Трампа від імені Stones, що несанкціоноване використання їхніх пісень буде порушенням ліцензійної угоди. Якщо Дональд Трамп проігнорує вимогу і на цей раз і буде наполягати на своєму, він отримає позов про порушення ембарго і відтворенні музики, яка не була ліцензована”, – додав представник Rolling Stones.

Як повідомляє журнал, композиція “Ти не завжди можеш отримати те, що хочеш” (You Can not Always Get What You Want) використовувалася під час передвиборної гонки у 2016 році. Тоді представники рок-групи попереджали Трампа не використовувати їх пісні. Тим більше, що The Rolling Stones не підтримує Трампа.

У цьому році 20 червня композиція “Ти не завжди можеш отримати те, що хочеш” звучала в Талсі, штат Оклахома.