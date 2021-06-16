Про це повідомляє журнал People.

Цей старовинний автомобіль, що зберігся майже в первозданному стані, є одним з 18 Rolls-Royce Phantom IV, вироблених в період з 1950 по 1958 рік для світових лідерів і глав держав.

“Це був автомобіль, створений для офіційного використання принцесою при виконанні своїх обов’язків, і він виглядав відповідним чином”, – йдеться в повідомленні Sotheby’s.

В елегантному чорному лімузині, обладнаному для потреб сучасної королівської сім’ї, є вікна і перегородка з електроприводом, скляна панель даху і віконні штори. У ті роки, коли Маргарет використовувала його, він також відрізнявся синім поліцейським сигналом та кріпленнями для королівської геральдики і флагштоком.

Робота над надексклюзивним автомобілем почалася в лютому 1954 року, а в липні він був доставлений Маргарет з деякими особливо особистими деталями: зробленим на замовлення номерним знаком PM6450 та її талісманом, Пегасом, на радіаторі.

Маргарет вирішила, що час від часу хоче водити Phantom IV сама. Тому, він також був оснащений автоматичною коробкою передач і спеціальним водійським сидінням, обробленим м’якою тканиною, а не звичайною шкірою.

Sotheby’s зазначає, що королівський Rolls залишався в її користуванні протягом 13 років і за цей час проїхав 27 000 миль.

В останні роки він перебував у сусідньому Ессексі, де його власник давав його в оренду для особливих випадків, включаючи весілля і епізодичні ролі в фільмах.