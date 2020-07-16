У 2021 році письменник Майкл Фарріс Сміт випустить приквел класичного роману "Великий Гетсбі" Френсіса Скотта Фіцджеральда.

Про це повідомляє The Guardian.

Книга буде називатися “Нік”, а її головним героєм стане Нік Каррауей – персонаж-оповідач з “Великого Гетсбі”.

Цікаво, що авторське право на “Великого Гетсбі”, який вважається одним з кращих коли-небудь написаних романів, закінчується 1 січня 2021 року, що означає, що твір стає суспільним надбанням і може бути вперше вільно адаптований.

Приквел Фарріс Сміта в США вийде вже 5 січня 2021 року, а у Великобританії трохи пізніше – 25 лютого.

Майкл Фаррас Сміт – американський письменник зі штату Міссісіпі, автор ряду романів, в тому числі “Blackwood”, “The Fighter” і “Desperation Road”.