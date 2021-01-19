18-річний син Вікторії та Девіда Бекхемів - Ромео Бекхем - дебютував на обкладинці глянцю.

Про це пише People.

Ромео знявся для першої з чотирьох обкладинок журналу L’Uomo Vogue’s Generation Issue, які надійшли до газетних кіосків 22 січня.

На знімках, зроблених відомими фотографами Мертом Аласом і Маркусом Пігготт, білявий Ромео продемонстрував різні наряди, а також свою статуру.

На сайті журналу зазначається, що Ромео сам добирав собі образи під керівництвом стиліста Денні Ріда, продемонструвавши індивідуальний стиль.