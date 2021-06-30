Син зіркового подружжя Девіда та Вікторії Бекхем - Ромео - став обличчям бренду Saint Laurent.

Про це хлопець повідомив в Instagram.

Зокрема, 18-річний Ромео поділився серією чорно-білих світлин та зазначив, що пишається колаборацією з брендом.

Ба більше, Бекхем поділився відеороликом зі зйомок, на якому позує з темношкірою партнеркою.

Коментатори звернули увагу на те, що хлопець значно подорослішав та став ще більше схожим на свого зіркового батька.

Нагадаємо, що нещодавно 18-річний син Вікторії та Девіда Бекхемів – Ромео Бекхем – дебютував на обкладинці глянцю. Ромео знявся для першої з чотирьох обкладинок журналу L’Uomo Vogue’s Generation Issue.