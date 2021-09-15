Зірковий нападник “Манчестер Юнайтед” Кріштіану Роналду перед грою з “Янг Бойз” травмував жінку-стюарда.

Про це повідомляє видання TMZ.

Зазначається, що під час розминки футболіст влучив м’ячем в голову жінки-стюарда. Вона знепритомніла.

Однак Роналду відразу підбіг до жінки й намагався допомогти. Футболіст виглядав занепокоєним.

Cristiano Ronaldo knocked out a steward with his shot in training before the match. He jumped the barrier to check up on him while he received medical attention ❤️pic.twitter.com/YOBkqs3fEV — DAZN Canada (@DAZN_CA) September 14, 2021

Через кілька хвилин жінку привели до тями. Роналду перепросив за цей прикрий інцидент й подарував їй пам’ятну футболку.

Cristiano Ronaldo gesture after he unfortunately knocks down a steward with a shot before the game. You love to see this.❤️👏pic.twitter.com/U2lAuKFTPj — CristianoXtra (@CristianoXtra_) September 15, 2021

Нагадаємо, що наприкінці серпня португальський футболіст Кріштіану Роналду підписав контракт із англійським футбольним клубом “Манчестер Юнайтед”.