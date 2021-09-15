Про це повідомляє видання TMZ.
Зазначається, що під час розминки футболіст влучив м’ячем в голову жінки-стюарда. Вона знепритомніла.
Однак Роналду відразу підбіг до жінки й намагався допомогти. Футболіст виглядав занепокоєним.
Cristiano Ronaldo knocked out a steward with his shot in training before the match.
He jumped the barrier to check up on him while he received medical attention ❤️pic.twitter.com/YOBkqs3fEV
— DAZN Canada (@DAZN_CA) September 14, 2021
Через кілька хвилин жінку привели до тями. Роналду перепросив за цей прикрий інцидент й подарував їй пам’ятну футболку.
Cristiano Ronaldo gesture after he unfortunately knocks down a steward with a shot before the game.
You love to see this.❤️👏pic.twitter.com/U2lAuKFTPj
— CristianoXtra (@CristianoXtra_) September 15, 2021
Нагадаємо, що наприкінці серпня португальський футболіст Кріштіану Роналду підписав контракт із англійським футбольним клубом “Манчестер Юнайтед”.
- Раніше нападник збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду встановив новий рекорд за кількістю голів, забитих у складі національної команди та увійшов до Книги рекордів Гіннеса.