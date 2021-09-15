Про це повідомляє видання TMZ.

Зазначається, що під час розминки футболіст влучив м’ячем в голову жінки-стюарда. Вона знепритомніла.

Однак Роналду відразу підбіг до жінки й намагався допомогти. Футболіст виглядав занепокоєним. 

Фото: Getty Images

Через кілька хвилин жінку привели до тями. Роналду перепросив за цей прикрий інцидент й подарував їй пам’ятну футболку. 

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що наприкінці серпня португальський футболіст Кріштіану Роналду підписав контракт із англійським футбольним клубом “Манчестер Юнайтед”.

  • Раніше нападник збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду встановив новий рекорд за кількістю голів, забитих у складі національної команди та увійшов до Книги рекордів Гіннеса.