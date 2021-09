Про це повідомляє видання TMZ.

Зазначається, що під час розминки футболіст влучив м’ячем в голову жінки-стюарда. Вона знепритомніла.

Однак Роналду відразу підбіг до жінки й намагався допомогти. Футболіст виглядав занепокоєним.

Cristiano Ronaldo knocked out a steward with his shot in training before the match.

He jumped the barrier to check up on him while he received medical attention ❤️pic.twitter.com/YOBkqs3fEV

— DAZN Canada (@DAZN_CA) September 14, 2021