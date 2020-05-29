Ролик опубліковано на офіційному YouTube-каналі ROSALÍA.

“Тревіс – артист, яким я захоплювалася з самого початку своєї кар’єри, і я не можу уявити собі кращого виконавця, з яким можна було б співпрацювати в цій пісні. Я відчуваю, що зараз саме час випустити цю пісню, після багатьох місяців перебування в ізоляції, відсутності свободи або спілкування з людьми, яких ми любимо. Я сподіваюся, що “TKN” дасть вам енергію, змусить вас танцювати і дасть сили, якщо ви переживаєте важкі часи”, – сказала співачка в коментарі виданню Variety.

За інформацією Vulture, кліп швидше за все був знятий до початку пандемії коронавірусу.

У відео ROSALÍA і Тревіс разом з групою дітей танцюю, грають та куштують величезний пончик.