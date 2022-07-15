Відома російська супермодель Ірина Шейк, яка вже тривалий час живе у США, опублікувала в Instagram допис, у якому загадала про своє російське походження. У дописі, з незрозумілих причин, супермодель вирішила використати літеру "Z", тим самим викликавши у свій бік хвилю негативну.

Про це йдеться у дописі Diet Prada в Instagram.

Напередодні, 14 липня, Ірина шейк у своїх сторіз опублікувала декілька фото, нагадивши, що вона – росіянка. Зокрема модель опублікувала фото лазні та салату олів’є.

Під фото з салатом фона залишила допис “Russianzz on Wednaday…”. Вірогідно, Шейк хотіла написали “Wednesday”, тобто середа, але зробила одруківку.

Однак допис росіянки викликав хвилю обурення не через помилку у слові “Wednesday”, а через слово “Russianzz” – яке з невідомих причин модель теж написала невірно, додавши до нього літери “z”, які стали символом злочинів росіян в Україні.

Ще більше обурення у користувачів соцмереж викликало те, що ці літери Шейк опублікувала після того, як Росія завдала ракетного удару по центру Вінниці, вбивши десяток мирних людей та трьох дітей.

Варто зауважити, що цю сторіз, яка мала б залишатись доступною 24 години після публікації, Ірина Шейк згодом видалила.

“Під час того, що президент України Володимир Зеленський називає “відкритим терористичним актом”, кількість жертв якого зросла до 23 осіб (на час публікації допису – ред.), користувачі мережі висловлюють свій гнів і дискомфорт через публікацію Шейк перед її майже 19 мільйонами підписників”, – наголосили у Diet Prada.

Чимало людей зауважили, що Ірина Шейк співпрацює з всесвітньовідомими модними брендами, такими як Burberry, Jean Paul Gaultier та Ivy Park.

“Я дуже сподіваюся, що ці бренди переглянуть співпрацю з нею, коли Росія використовує Z, щоб вбивати українців”, – написала у Twitter Марія Романенко, журналістка з Києва.

“Уявляєте, якби 11 вересня хтось підтримав “Аль-Каїду””, – зауважив інший користувач Twitter.

Варто зауважити, що росіянка Шейк вже не вперше викликає подив своїми публікаціями. До прикладу, у 2020 році вона публікувала фото з книгою про президента РФ Володимира Путіна.

Водночас через декілька днів після повномасштабного вторгнення РФ в Україні вона залишила допис, що проти війни та пообіцяла пожертвувати кошти Українському Червоному Хресту.