У паризькій художній резиденції Atelier 11 Cite Falguiere відкрилась виставка українського художника та скульптора Василя Грубляка - інсталяція "Російський поцілунок", створена з уламків двох ворожих ракет.

Про це сповіщає Vogue.

Повідомляється, що уламки ракет С-300 були привезені з острова Хортиця солдатом Збройних сил України. Більшість з них тепер є частиною доказів, які збираються в ході поточних розслідувань злочинів російської армії в Україні, а решта уламків перетворилась на мистецький проєкт, покликаний нагадати світові про страшну війну, яку розв’язала Росія.

Зазначено, що уламки збиралися у два етапи. Після дослідження місця вибуху першу частину було зібрано з вирви. Уламки були запаковані і чекали на відправлення поштою, і в цей момент уже друга ракета влучила в базу, де дислокувалися українські сили. Обійшлося без загиблих, але коробка з уламками була посічена новими осколками. Це додало об’єктам нового значення.

“Кожен осколок вручну підвішений на майже невидимій нитці, щоб створити враження об’єктів, що висять у повітрі та готові виконати свою фатальну місію, — пояснює куратор проєкту Світлана Старостено. — Виставлені в Парижі уламки ракети, які колись могли вбивати, сьогодні перетворились на мистецький об’єкт. Проте ми завжди пам’ятатемо про їхнє початкове призначення: це смертоносна зброя, відправлена, щоб убити якомога більше українців”.

Також додається, що проєкт “Російський поцілунок” залишається незавершеним і продовжуватиме розвиватися, доки російські ракети обстрілюватимуть Україну.