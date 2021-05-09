Фотографії артист опублікував на своїй сторінці в Facebook.
Українськими містами він їздить з гастролями свого джазового проекту УО5. І, судячи з запису в фейсбуці, його супроводжує дружина Ейнат Кляйн, яка довгий час прожила в Києві.
“Їздимо з “УО5″ по західній Україні – Тернопіль, Хмельницький, Рівне, Чернівці… Я, зізнатися, очікував побачити все-таки дещо глушину – маленькі міста по 200 000 людей. А побачив пишну (і прекрасно відреставровану) архітектуру, стильні ресторани, чистоту. І дуже хороших глядачів”, – написав Макаревич.
Артист опублікував фотографії будівель, які його вразили.
- Лідер легендарної групи “Машина времени” Андрій Макаревич представив іронічну пісню, в якій висміяв заяву глави РФ Володимира Путіна, що в разі ядерного удару все росіяни “як мученики потраплять в рай”.