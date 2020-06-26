Про це вона написала в Instagram.
На відео Корольова з’явилася в вишитій блузі, віночку зі стрічками і мереживних волосипедках. Для створення колориту українського села в кліпі показали тин з горщиками, намальовані соняшники і гарбуз.
За сюжетом, героїня Корольової подобається трактористу, але не може прийняти його залицянь.
До слова, артистка розповіла, що тракторист з кліпу цілком реальний, це не актор. Хлопця звати Дмитро і він з Чернівців.
“Простий хлопець Дімон з Чернівців, який ріс на моїх піснях, працює в нашому місті трактористом-механіком! Чи міг він уявити, що життя так повернеться і Він стане героєм мого нового відео?! Дивовижна штука – життя “Народна пісня – народний герой”, – написала співачка.
Сам Дмитро в коментарях зазначив, що навіть і не мріяв стати героєм кліпу свого кумира.
“Раніше мріяв сфотографуватися з Наталею, але, щоб знятися в кліпі – це просто для мене просто бомба. Наташа, Ви приголомшлива жінка. Спасибі вам за все і тим людям хто має відношення до цього кліпу”, – написав він.
Варто зазначити, що Корольова народилася в столиці України, але згодом переїхала до Москви, де жила і працювала з російським композитором Ігорем Ніколаєвим. Зараз вона одружена з Сергієм Глушко (Тарзан).
- У жовтні 2016 року Служба безпеки України заборонила в’їзд Корольовій в нашу країну терміном на п’ять років. Як вказували в СБУ, заборона була винесена, бо співачка “підтримує дії Російської Федерації по анексії території АР Крим”.
- У березні 2017 року Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав Службу безпеки України надати підстави для рішення про 5-річну заборону на в’їзд в Україну для співачки Наташі Корольової.
- У червні 2018 року Касаційний адміністративний суд Верховного Суду визнав законним винесення Службою безпеки України в 2016 році заборони на в’їзд в Україну російської співачці Наташі Корольовій (Наталі Поривай).
- У вересні 2018 го Корольова подала позов до Європейського суду з прав людини через заборону на в’їзд в Україну.