Російська співачка Наташа Корольова, яка народилася в Києві, зняла кліп на пісню "Давай гуляй", яку виконала українською мовою.

Про це вона написала в Instagram.

На відео Корольова з’явилася в вишитій блузі, віночку зі стрічками і мереживних волосипедках. Для створення колориту українського села в кліпі показали тин з горщиками, намальовані соняшники і гарбуз.

За сюжетом, героїня Корольової подобається трактористу, але не може прийняти його залицянь.

До слова, артистка розповіла, що тракторист з кліпу цілком реальний, це не актор. Хлопця звати Дмитро і він з Чернівців.

“Простий хлопець Дімон з Чернівців, який ріс на моїх піснях, працює в нашому місті трактористом-механіком! Чи міг він уявити, що життя так повернеться і Він стане героєм мого нового відео?! Дивовижна штука – життя “Народна пісня – народний герой”, – написала співачка.

Сам Дмитро в коментарях зазначив, що навіть і не мріяв стати героєм кліпу свого кумира.

“Раніше мріяв сфотографуватися з Наталею, але, щоб знятися в кліпі – це просто для мене просто бомба. Наташа, Ви приголомшлива жінка. Спасибі вам за все і тим людям хто має відношення до цього кліпу”, – написав він.

Варто зазначити, що Корольова народилася в столиці України, але згодом переїхала до Москви, де жила і працювала з російським композитором Ігорем Ніколаєвим. Зараз вона одружена з Сергієм Глушко (Тарзан).