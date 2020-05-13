Репер з РФ Олексій Долматов (Guf), який неодноразово виступав в Криму після незаконної анексії, заявив, що відкриє магазину в Києві, та анонсував тур по Україні.

Про це артист повідомив в своєму Instagram.

За словами репера, магазин стрітвер-бренду LUGANG, який належить йому, відкриється в українській столиці після карантину.

“Я з крутої новиною — мій бренд LUGANG тепер можна придбати на території України, а саме в Києві) Зараз магазин працює онлайн, але як тільки закінчиться карантин, магазин відкриється і ви зможете познайомитися з брендом, поміряти речі і бути на стилі. А зараз замовляйте доставку”, — написав Долматов.

Крім цього, Guf анонсував тур по 8 містам України. Дати запланованих виступів артист не назвав.

“Украина… Хей-йоу, як настрой хлопчики и дивчины? В общем-то мы снова летим на Украину. Не хочу загадывать, но будет уверен, что будет сильно”, — зачитав репер в треку, записаному задля відео про відкриття магазину.

Нагадаємо, в березні 2016 року в декількох містах України мали відбутися концерти Guf’а, проте вони були скасовані, оскільки виконавцю заборонили в’їзд в країну.

Відомо, що ще в 2015 році з вимогою заборонити артисту в’їзд в країну в Службу безпеки України звернулася ініціативна група “Відсіч”. Причиною тому послужили неодноразові виступи Guf’а в незаконно анексованому Криму.

Зазначимо, з тих пір артист неодноразово давав концерти на півострові. Відеозаписи виступів з легкістю можна знайти в Мережі.

В інтерв’ю російській журналістці, телеведучій та кандидатці в президенти РФ на виборах 2018 року Ксенії Собчак Guf заявив, що дає концерти в Криму тому, що йому “все одно, хто платить”.