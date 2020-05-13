Про це артист повідомив в своєму Instagram.
За словами репера, магазин стрітвер-бренду LUGANG, який належить йому, відкриється в українській столиці після карантину.
“Я з крутої новиною — мій бренд LUGANG тепер можна придбати на території України, а саме в Києві) Зараз магазин працює онлайн, але як тільки закінчиться карантин, магазин відкриється і ви зможете познайомитися з брендом, поміряти речі і бути на стилі. А зараз замовляйте доставку”, — написав Долматов.
Крім цього, Guf анонсував тур по 8 містам України. Дати запланованих виступів артист не назвав.
“Украина… Хей-йоу, як настрой хлопчики и дивчины? В общем-то мы снова летим на Украину. Не хочу загадывать, но будет уверен, что будет сильно”, — зачитав репер в треку, записаному задля відео про відкриття магазину.
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Всем привет) Я с крутой новостью-мой бренд @lugang.ru теперь можно приобрести на территории Украины, а именно в Киеве) Сейчас магазин @og.store.ua работает онлайн, но как только закончится карантин, магазин откроется и вы сможете познакомиться с брендом, померить вещи и быть на стиле. А сейчас заказывайте доставку) Будь с нами , будь в LUGANG 🤙🏼
Нагадаємо, в березні 2016 року в декількох містах України мали відбутися концерти Guf’а, проте вони були скасовані, оскільки виконавцю заборонили в’їзд в країну.
Відомо, що ще в 2015 році з вимогою заборонити артисту в’їзд в країну в Службу безпеки України звернулася ініціативна група “Відсіч”. Причиною тому послужили неодноразові виступи Guf’а в незаконно анексованому Криму.
Зазначимо, з тих пір артист неодноразово давав концерти на півострові. Відеозаписи виступів з легкістю можна знайти в Мережі.
В інтерв’ю російській журналістці, телеведучій та кандидатці в президенти РФ на виборах 2018 року Ксенії Собчак Guf заявив, що дає концерти в Криму тому, що йому “все одно, хто платить”.
- У вересні минулого року в РФ розгорівся скандал. Репери Тіматі та Гуф за добу до виборів випустили спільний трек, в якому похвалили мера Москви.