Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.
Модель опублікувала серію знімків в модних образах, які вона часто показує підписникам соцмережі.
На останньому слайді чітко видно її кругленький живіт.
“Та-даам! Другий раунд”, – підписала Розі.
Модель разом зі Стетхема вже виховує сина Джека який народився 24 червня 2017 року. Розі та Джейсон разом вже 11 років, але вони так і не одружилися.
- Раніше повідомлялось, що американська акторка, номінантка на премію “Золотий глобус” і “Еммі”, Крістіна Річчі чекає на другу дитину.