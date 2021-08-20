Британська супермодель, відома як одна з "ангелів" Victoria's Secret, Роузі Гантінгтон-Вайтлі чекає на другу дитину від Джейсона Стейтема.

Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

Модель опублікувала серію знімків в модних образах, які вона часто показує підписникам соцмережі.

На останньому слайді чітко видно її кругленький живіт.

“Та-даам! Другий раунд”, – підписала Розі.

Модель разом зі Стетхема вже виховує сина Джека який народився 24 червня 2017 року. Розі та Джейсон разом вже 11 років, але вони так і не одружилися.