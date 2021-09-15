Про це пише видання Just Jared.

Кім Кардаш’ян викликала фурор своїм сміливим луком на Met Gala в понеділок (13 вересня) в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку.

Проте одна з найбільших загадок того вечора полягає в тому, хто був з нею в такому ж таємничому вбранні.

Багато хто вважав, що це міг бути Каньє Вест, але це не так.

Фото: gvasaliaga та kimkardashian/Instagram

На червоній доріжці на Met Gala 2021 поряд із Кім – креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія.

Як повідомляється, саме Каньє познайомив Кім з дизайнером.

“Саме він познайомив Кім з Демна і зіграв важливу роль в нових відносинах між нею і Balenciaga. Цей образ Кім схожий на нову субкультуру. Ні логотипу, ні особи, але всі знають, що це вона”, – сказало джерело.

  • 13 вересня в Нью-Йорку відбувся довгоочікуваний бал Met Gala. У минулому році захід скасували через пандемію. #Букви зібрали кращі вбрання на червоній доріжці.