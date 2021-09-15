Стало відомо, хто той таємничий чоловік, який позував із Кім Кардаш'ян на Met Gala 2021.

Про це пише видання Just Jared.

Кім Кардаш’ян викликала фурор своїм сміливим луком на Met Gala в понеділок (13 вересня) в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку.

Проте одна з найбільших загадок того вечора полягає в тому, хто був з нею в такому ж таємничому вбранні.

Багато хто вважав, що це міг бути Каньє Вест, але це не так.

Фото: gvasaliaga та kimkardashian/Instagram

На червоній доріжці на Met Gala 2021 поряд із Кім – креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія.

Як повідомляється, саме Каньє познайомив Кім з дизайнером.

“Саме він познайомив Кім з Демна і зіграв важливу роль в нових відносинах між нею і Balenciaga. Цей образ Кім схожий на нову субкультуру. Ні логотипу, ні особи, але всі знають, що це вона”, – сказало джерело.