Про це пише видання Just Jared.
Кім Кардаш’ян викликала фурор своїм сміливим луком на Met Gala в понеділок (13 вересня) в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку.
Проте одна з найбільших загадок того вечора полягає в тому, хто був з нею в такому ж таємничому вбранні.
Багато хто вважав, що це міг бути Каньє Вест, але це не так.
Фото: gvasaliaga та kimkardashian/Instagram
На червоній доріжці на Met Gala 2021 поряд із Кім – креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія.
Як повідомляється, саме Каньє познайомив Кім з дизайнером.
“Саме він познайомив Кім з Демна і зіграв важливу роль в нових відносинах між нею і Balenciaga. Цей образ Кім схожий на нову субкультуру. Ні логотипу, ні особи, але всі знають, що це вона”, – сказало джерело.
- 13 вересня в Нью-Йорку відбувся довгоочікуваний бал Met Gala. У минулому році захід скасували через пандемію. #Букви зібрали кращі вбрання на червоній доріжці.