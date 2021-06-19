Творці повнометражного фільму "Абатство Даунтон" повідомили про початок процесу знімання. На широкі екрани він вийде в грудні 2021 року.

Про це повідомили на сторінці проєкту в Twitter.

Планувалося, що фільмувати почнуть навесні, однак через карантинні обмеження у зв’язку з пандемією коронавірусу їх перенесли.

Автор сценарію – творець однойменного серіалу Джуліан Феллоуз. Режисер-постановник – Саймон Кертіс.

Реліз другої частини фільму призначений на 22 грудня нинішнього року.

“Основний акторський склад знову повернеться для фільмування другого фільму, виробництво якого почалося минулого тижня і який має вийти на Різдво 2021 року. На додаток до оригінального акторського складу приєднаються Х’ю Денсі, Лаура Хеддок, Наталі Бай і Домінік Вест”, – йдеться в заяві кінокомпанії Focus Features.

Перший фільм, заснований на надзвичайно популярному постедвардіанському серіалі про британську аристократичну сім’ю Кроулі та їх слуг, був випущений у 2019 році.

Сюжет цього фільму обертався навколо королівського візиту короля і королеви Англії до сім’ї Кроулі й співробітників Даунтона в 1927 році.