Фільмування кіноадаптації мультсеріалу "Аватар: Останній захисник" ("Аватар: Легенда про Аанга"), що виходив на телеканалі Nickelodeon та ретранслювався на українському "КуйТБ", вже розпочалося.

Про це повідомили на сторінці Netflix у Twitter.

У 2018 році стало відомо, що сервіс Netflix вирішив зняти ігровий серіал за мотивами культового мультсеріалу про аватара Аанга.

Перший виробничий день стартував на студії у Ванкувері. На світлині можна побачити акторів, які гратимуть головних персонажів. У хлопчика Аанга перетвориться 12-річний Гордон Корм’є, (Gordon Cormier) у мага води Катару — Кіавентіїо Тарбелл (Kiawentiio Tarbell), а її брата Сокку зіграє Ян Оуслі (Ian Ousley). Роль принца народу Вогню Зуко дісталася Даллас Лю (Dallas James Li).

Режисерами екранізації виступили Майкл Гої, Розанна Лян, Джаббар Райсані та Джет Вілкінсон. Сценарій написав шоураннер проєкту Альберт Кім та Ден Лін.