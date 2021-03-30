Про це розповів виконавчий директор Razer Мін-Лян Тан в інтерв’ю Yahoo Finance.

Концепт маски Razer Project Hazel, яку виробник назвав “найрозумнішою у світі”, вперше був показаний на виставці CES 2021.

Project Hazel – це високотехнологічна маска з прозорою передньою кришкою, а також з вбудованим мікрофоном і динаміком, які можуть посилити ваш голос. Вона також має активну вентиляцію повітря, яка так само ефективна, як медична маска N95, і має підсвічування RGB (червоно-синьо-зелені світлодіоди).

Тепер же Мін-Лян Тан оголосив про плани запуску такої маски в серійне виробництво.

“Ми зрозуміли, що навіть при вакцинації, про яку ми чуємо, ви все одно повинні бути захищені, тому що все ще існує фактор ризику, що полягає в тому, що, навіть якщо ви вакциновані, вам все одно потрібно бути неймовірно обережним. По друге, є також багато країн, які навряд чи отримають необхідну кількість вакцин в найближчий рік або навіть два, тому в подорожі всім слід бути дуже обережними. Project Hazel стане реальністю”, – зазначив він.

При цьому Тан не уточнив, коли маска надійде в продаж і якою буде її вартість.