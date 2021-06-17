Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Відомо, що у фільмі вже залучені Френсіс Макдорманд, Бен Уішоу і Джессі Баклі.

Постановницею стала канадська режисерка й актриса Сара Поллі.

Фільм поставлять по книзі, що вийшла у 2018 році та заснованої на реальній історії, яка сталася в Болівії.

Книга досліджує наслідки цих травматичних подій на прикладі восьми вигаданих жінок різного віку.

Вона заснована на подіях середини 2000-х років в менонітської колонії Манітоба. Тоді жінки з громади заявляли про багаторазові зґвалтування, які відбулися уві сні. Ці напади у відсутності доказів приписувалися демонам або привидам – ​​або ж вважалися плодом уяви дівчат.

Пізніше з’ясувалося, що група чоловіків усипляла сусідок за допомогою знеболювального для тварин і справді здійснювала сексуальні злочини. Жертвами колоністів виявилися не тільки безліч дорослих жінок, а й дітей, включаючи немовлят.

Розробкою проєкту займуться компанії Plan B Entertainment і MGM.

Дата початку фільмування поки невідома.