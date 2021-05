Про це повідомляє Deadline.

Еванс зіграє Едмунда Бріджертона, люблячого і відданого чоловіка, чий справжній любовний зв’язок з Вайолет Бріджертон (Рут Геммелл) подарувала їм вісім дітей. Він описується як нескінченно терплячий і добрий батько, який особливо пишається тим, що веде свого старшого сина Ентоні (Джонатан Бейлі) по життю.

Еванс приєднається до численного складу, в який входять новачки у франшизі Симона Ешлі, Чарітра Чандран, Шеллі Конн, Калам Лінч і Руперт Янг.

Також до своїх ролей у проєкті повернуться Фібі Дайневор, Нікола Кохлан, Клаудія Джессі та Рубі Баркер.

Історична романтична драма розповідає про скандали й плітки в британському аристократичному суспільстві XIX століття. Сюжет розгортається навколо дівчини Дафни Бріджертон і нежонатого герцога Гастінгса, за непростими відносинами яких спостерігає вся англійська знать.

If it’s in @deadline then it’s happening… https://t.co/pu65AeE6za via @Deadline

— Rupert Evans (@rupert_evans) May 28, 2021