Про це інформує Vogue.

Зазначається, що одну з головних ролей – Аріель – грає 22-річна r’n’b-зірка Голлі Бейлі, яка 12 березня з’явилася на сцені церемонії “Оскар” та разом із Джессікою Честейн вручала нагороду в категорії “Найкраща актриса”.

Повідомляється, що перший тизер “Русалоньки” торік викликав вибухову хвилю реакцій. Він посів перші місця в трендах Reddit і серед популярних відео в розділі “Фільми” YouTube, а також очолив тренди ТікТок.

Також додається, що у соцмережах батьки запустили зворушливий флешмоб, викладаючи у стрічку відео реакції їхніх дітей на нову Русалоньку. Варто згадати, що три роки тому, після оголошення кастингу, 19-річна на той момент Голлі Бейлі стикнулася з дискримінацією, адже багато дописувачів соцмереж були невдоволені вибором актриси на головну роль.

Наголошено, що над новою версією фільму працює відомий режисер Роб Маршал, автор мюзиклів “Чикаго” і “Кабаре”.