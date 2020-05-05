Фото робіт опубліковані на сайті дизайнерки та в її Instagram.

Під час пандемії дизайнери з усього світу активізувалися та почали створювати унікальні маски для обличчя різноманітних кольорів, фактур та стилів.

Серед цього різноманіття є й такі, вигляд яких наводить жах. Саме такі моделі створює 27-річна дизайнерка з Ісландії Ірурарі Йоханнсдоттір. На в’язаних масках, створених нею, зображені величезні губи, зуби і об’ємні язики (іноді навіть кілька одночасно).

Фото: Ýrúrarí / Instagram

Фото: Ýrúrarí / Instagram

Фото: Ýrúrarí / Instagram

На деяких масках роти нагадують людські, на інших — схожі на монстрів. Їх авторка жартує, що вони потрібні задля того, що “спонукати людей триматися подалі”.

Фото: Ýrúrarí / Instagram

Фото: Ýrúrarí / Instagram

Під кожним фото дизайнерка нагадує, що ці маски були зроблені нею задля розваги під час карантину. Вони не захищають від хвороб і не продаються.

“Ці маски не захищають. Я не робила їх для продажу. Я просто зв’язала їх. Залишайтеся в здоровому глузді і, будь ласка, бережіть себе”, — наголосила вона.

Фото: Ýrúrarí / Instagram