Дизайнерка з Ісландії створює в'язані маски для обличчя з незвичайним страхітливим дизайном.

Фото робіт опубліковані на сайті дизайнерки та в її Instagram.

Під час пандемії дизайнери з усього світу активізувалися та почали створювати унікальні маски для обличчя різноманітних кольорів, фактур та стилів.

Серед цього різноманіття є й такі, вигляд яких наводить жах. Саме такі моделі створює 27-річна дизайнерка з Ісландії Ірурарі Йоханнсдоттір. На в’язаних масках, створених нею, зображені величезні губи, зуби і об’ємні язики (іноді навіть кілька одночасно).

На деяких масках роти нагадують людські, на інших — схожі на монстрів. Їх авторка жартує, що вони потрібні задля того, що “спонукати людей триматися подалі”.

Під кожним фото дизайнерка нагадує, що ці маски були зроблені нею задля розваги під час карантину. Вони не захищають від хвороб і не продаються.

“Ці маски не захищають. Я не робила їх для продажу. Я просто зв’язала їх. Залишайтеся в здоровому глузді і, будь ласка, бережіть себе”, — наголосила вона.