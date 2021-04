Про це повідомляється на сайті премії.

Зазвичай премію вручають у січні, але в цьому році дату спочатку змінили через пандемію, а потім через те, що вона збіглася з датою вручення музичної премії “Греммі”.

Цього року лідерами за кількістю номінацій на SAG Awards стали серіали “Корона” і “Шіттс Крик”, а який помер торік Чедвік Боузман увійшов в історію SAG Awards як перший актор, який отримав чотири номінації за один рік. Він був відзначений посмертною нагородою в номінації “Краща чоловіча роль” за роль у фільмі “Ма Рейні: Мати блюзу”. Нагороду від його імені прийняла дружина Боузман Симона Ледвард.

Серед повнометражних робіт лідерами за кількістю номінацій були картини Джорджа С. Вольфа “Ма Рейні: Мати блюзу”, “Мінар” Лі Айзека Чуна і “Суд над чиказької сімкою” режисера Аарона Соркіна.

Отже, повний список переможців:

Кіно

Найкращий акторський склад – “Суд над чиказької сімкою” (The Trial of the Chicago 7)

Найкраща чоловіча роль – Чедвік Боузман, “Ма Рейні: Мати блюзу” (Ma Rainey’s Black Bottom)

Найкраща жіноча роль – Віола Девіс, “Ма Рейні: Мати блюзу” (Ma Rainey’s Black Bottom)

Найкраща чоловіча роль другого плану – Деніел Калуя, “Юда і чорний месія” (Judas and the Black Messiah)

Найкраща жіноча роль другого плану – Юн Е-джон, “Мінар” (Minari)

Телебачення

Найкращий акторський склад в драматичному серіалі – “Корона” (The Crown)

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі – Джейсон Бейтман, “Озарк” (Ozark)

Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі – Джилліан Андерсон, “Корона” (The Crown)

Найкращий акторський склад в комедійному серіалі – “Шіттс Крик” (Schitt’s Creek)

Найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі – Джейсон Судейкіс, “Тед Лассо” (Ted Lasso)

Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі – Кетрін О’Хара, “Шіттс Крик” (Schitt’s Creek)

Найкраща чоловіча роль у ТВ-фільмі або міні-серіалі – Марк Руффало, “Я знаю, що це правда” (I Know This Much Is True)

Найкраща жіноча роль у ТВ-фільмі або міні-серіалі – Аня Тейлор-Джой, “Хід королеви” (The Queen’s Gambit).