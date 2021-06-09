Про це вона розповіла в інтерв’ю журналу InStyle.
Сальма сказала, що їй некомфортно бути “в тілі”, тому що глядачі хочуть бачити її в певному розмірі (одягу), а вона хоче відповідати образу “жінки, яку вважають красивою”.
Актриса набирала вагу для ролі в фільмі “Будинок Гуччі”. Після зйомок вона вирішила повернутися в форму, але скинула тільки пару кілограмів.
“Я схудла зовсім трохи…. Багато хто говорить мені про те, що треба більше часу… Я впевнена, що для мого віку, для мого способу життя, в мене все непогано… Я думаю, це все завдяки медитації”, – сказала актриса.
Хаєк додала, що медитація – її щоденний ритуал з 30 років.
- Відома мексикано-американська акторка Сальма Хаєк розповіла, що їй кілька разів відмовляли в ролях через расову дискримінацію.