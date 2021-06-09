54-річна актриса Сальма Хаєк розповіла про те, що їй довелося набрати вагу для зйомок, а тепер вона не може схуднути та комплексує через зайві кілограми.

Про це вона розповіла в інтерв’ю журналу InStyle.

Сальма сказала, що їй некомфортно бути “в тілі”, тому що глядачі хочуть бачити її в певному розмірі (одягу), а вона хоче відповідати образу “жінки, яку вважають красивою”.

Актриса набирала вагу для ролі в фільмі “Будинок Гуччі”. Після зйомок вона вирішила повернутися в форму, але скинула тільки пару кілограмів.

“Я схудла зовсім трохи…. Багато хто говорить мені про те, що треба більше часу… Я впевнена, що для мого віку, для мого способу життя, в мене все непогано… Я думаю, це все завдяки медитації”, – сказала актриса.

Хаєк додала, що медитація – її щоденний ритуал з 30 років.