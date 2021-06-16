Голлівудська актриса Сальма Хаєк зізналася, що досі публікує фото в бікіні, зроблені торік, коли вона була в хорошій фізичній формі.

Про це вона розказала в інтерв’ю журналу InStyle.

Сальма показала кілька фото в купальнику протягом останніх місяців. Однак, як виявилось, востаннє актриса фотографувалася в бікіні ще перед Різдвом минулого року.

Актриса додала, що перед фільмом “Будинок Гуччі” їй потрібно було набрати зайву вагу, тому вона свідомо публікувала не всі фото, аби мати щось для фанатів “про запас”.

Поки що відновити фізичну форму їй не вдається.

View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Сальма вважає, що востаннє в прекрасній фізичній формі вона була наприкінці 2020 року. Після цього вона почала активно набирати вагу для ролі в новому фільмі.

Після Нового року Сальма публікувала тільки селфі, бо тіло було “в новій формі”.

Наразі їй вдалося схуднути лише на кілька кілограмів, а це значно повільніше, ніж вона планувала, коли погоджувалася на роль в “будинку Гуччі”.

54-річна актриса Сальма Хаєк розповіла про те, що їй довелося набрати вагу для зйомок, а тепер вона не може схуднути та комплексує через зайві кілограми.