Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Хайек співпрацюватиме з сервісом від імені своєї компанії Ventanarosa. Відповідно до угоди, HBO Max отримає право першим дізнаватися про всі потенційні проекти Ventanarosa і займатися їх подальшим розвитком.

“Ми раді приєднатися до HBO Max і WarnerMedia. Їх команда захоплених, талановитих і неупереджених керівників є великою підтримкою в нашій місії зі створення високоякісного глобального телебачення, яке досліджує і відзначає різноманітність та інклюзивність”, – заявила актриса.