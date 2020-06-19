Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
Хайек співпрацюватиме з сервісом від імені своєї компанії Ventanarosa. Відповідно до угоди, HBO Max отримає право першим дізнаватися про всі потенційні проекти Ventanarosa і займатися їх подальшим розвитком.
“Ми раді приєднатися до HBO Max і WarnerMedia. Їх команда захоплених, талановитих і неупереджених керівників є великою підтримкою в нашій місії зі створення високоякісного глобального телебачення, яке досліджує і відзначає різноманітність та інклюзивність”, – заявила актриса.
- Раніше голлівудська актриса Сальма Хайек похвалилася перед шанувальниками своїми спокусливими формами.