Американська актриса мексиканського походження Сальма Хайєк розповіла, як намагалася вигнати привидів зі свого будинку.

Про це йшлося під час шоу Еллен Дедженерес.

Хайєк зізналася, що в їхньому будинку в Лондоні є привиди. В особняку саме по собі може почати грати піаніно, вмикатися та вимикатися світло, відчинятися та зачинятися двері та вікна.

Акторка уточнила, що сама не бачила примар, а ось її донька Валентина їх бачила двічі. Інші працівники особняка підтверджують, що теж на власні очі бачили привидів.

Попри свою недовіру, Сальма вирішила викликати медіума. Він їй розповів, що загалом в будинку мешкають понад 20 привидів. Йому вдалося їх вигнати, але не всіх. Медіум заявив, що привиди живуть у будинку довше, ніж родина Хайєк, і тому мають право залишатися тут.

Окрім того, він запевнив зірку, що вони нешкідливі.