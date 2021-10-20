Американська акторка мексиканського походження Сальма Хаєк прийшла на прем'єру кінострчіки спільно з донькою Валентиною.

Про це повідомляє американський мультимедійний портал Just Jared.

Сальма Хаєк та її чотирнадцятирічна донька Валентина прийшли вдвох на прем’єру кінострічки “Вічні” від студії Marvel.

Прем’єра кінострічки відбулася у театрі “Dolby Theatre”, що в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США).

Востаннє вони публічно з’являлися три роки тому, коли дівчинці було 11 років.

Батько Валентини та чоловік Сальми Хаєк Франсуа-Анрі Піно володіє холдингом Kering який охоплює бренди Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Alexander McQueen та інші). Він також є генеральним директором компанії.