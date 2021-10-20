Про це повідомляє американський мультимедійний портал Just Jared.
Сальма Хаєк та її чотирнадцятирічна донька Валентина прийшли вдвох на прем’єру кінострічки “Вічні” від студії Marvel.
Прем’єра кінострічки відбулася у театрі “Dolby Theatre”, що в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США).
Востаннє вони публічно з’являлися три роки тому, коли дівчинці було 11 років.
Батько Валентини та чоловік Сальми Хаєк Франсуа-Анрі Піно володіє холдингом Kering який охоплює бренди Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Alexander McQueen та інші). Він також є генеральним директором компанії.
- Раніше кіностудія Marvel Studios опублікувала перший тизер-трейлер супергеройського фільму “Eternals” (“Вічні”). Головні ролі у фільмі зіграли Анджеліна Джолі, Річард Медден, Кіт Герінґтон, Сальма Хаєк, Джемма Чан, Кумейл Нанджіані та інші.
- Анджеліна Джолі відвідала прем’єру супергеройського бойовика “Вічні” у Лос-Анджелесі разом зі своїми п’ятьма дітьми.
- У червні 2021 року Сальма Хаєк розповіла про те, що їй довелося набрати вагу для зйомок, а тепер вона не може схуднути та комплексує через зайві кілограми.