Десятирічна видра Харріс із заповідника Cornish Seal Sanctuary в британському графстві Корнуолл знайшла любов через інтернет після смерті партнерки.

Про це повідомляє CNN.

У серпні Харріс залишився один – померла його партнерка, 16-річна видра Абрикоска. Співробітники заповідника допомогли тварині впоратися з втратою і зробили для нього свій “сайт знайомств” – сторінку в інтернеті з його фотографіями і анкетою.

Харріса описали як дуже уважного, доброго слухача і любителя обніматися, а вимогою до обраниці було бути “значущою видрою” – гра слів – significant otter – significant other (друга половинка).

Команда Cornish Seal Sanctuary розіслала фотографії Харріса іншим заповідникам і отримала відповідь – центр Sea Life в Скарборо відгукнувся і надіслав фото видри Гарбузинки, яка теж нещодавно втратила партнера і залишилася одна.

Харріса повезуть на “оглядини” в Скарборо, щоб Гарбузинці було простіше до нього звикнути в своєму середовищі.