Про це повідомляє CNN.
У серпні Харріс залишився один – померла його партнерка, 16-річна видра Абрикоска. Співробітники заповідника допомогли тварині впоратися з втратою і зробили для нього свій “сайт знайомств” – сторінку в інтернеті з його фотографіями і анкетою.
Харріса описали як дуже уважного, доброго слухача і любителя обніматися, а вимогою до обраниці було бути “значущою видрою” – гра слів – significant otter – significant other (друга половинка).
Команда Cornish Seal Sanctuary розіслала фотографії Харріса іншим заповідникам і отримала відповідь – центр Sea Life в Скарборо відгукнувся і надіслав фото видри Гарбузинки, яка теж нещодавно втратила партнера і залишилася одна.
Харріса повезуть на “оглядини” в Скарборо, щоб Гарбузинці було простіше до нього звикнути в своєму середовищі.
- Раніше повідомлялося, що за трохи більше, ніж 40 років світові популяції диких тварин скоротилися на 68 %.