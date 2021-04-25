Samsung Galaxy Z Fold Tab може стати першим у світі складним планшетом. У мережу просочилися можливі дата виходу новинки і креслення планшета.

Про це повідомляє видання Techradar.

Відзначається, що цей складаний планшет може подолати розрив між телефонами Samsung Galaxy і лінійкою Galaxy Tab.

У Samsung в планах так багато складаних пристроїв, що за ними складно встежити: від Galaxy Z Fold 3 до Galaxy Z Flip 3 і Galaxy Z Flip Lite. Передбачається, що Galaxy Z Fold Tab можна буде згинати в формі букви Z.

В останні дні в мережі з’явилася інформація, що показує до чотирьох окремих потенційних проєктів для Galaxy Z Fold Tab.

Так, видання Gizmochina повідомило, що дата випуску Samsung Galaxy Z Fold Tab, швидше за все, буде в першому кварталі 2022 року, тобто в будь-який час з січня по кінець березня.

Що стосується ціни, то поки складно щось сказати. Однак, з огляду на те, що оригінальний Galaxy Z Fold and Fold 2 коштує близько 1999 доларів, а планшет Z Fold Tab буде набагато більшим і з двома вигинами, то, ймовірно, він буде дорожче.

Згідно Gizmochina, ми дізнаємося більше про Galaxy Z Fold Tab у серпні 2021 року, коли Samsung офіційно анонсує Z Fold 3 і Z Flip 3.