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Кілька днів тому 29-річна реп-виконавиця з США Азіль Бенкс поділилася в Twitter фото і відео, на яких вона готує курку, фаршировану овочами.

Співачка детально розписала для передплатників рецепт приготування страви.

“Нарізати цибулю і засунути її у здобич, де вже є сіль. Почистити п’ять морквин та засунути їх в д*пу курці, капнути соєвого соусу, помасажувати курку та відправити в духовку на 45 хвилин”, — написала співачка.

Також Азіль Бенкс показала блюдо, яке вийшло в результаті.

Не всі підписники оцінили кулінарні здібності виконавиці належним чином. Зокрема, російськомовний користувач з ніком “Азилия Бэнкс хейт аккаунт” висловив здивування з приводу того, що Бенкс готує погано, а музику робить хорошу.

Співачка на критику відреагувала. Вона відповіла користувачу, що вважає російську кухню “варварською” та “селянською”.

“Страви російської кухні — одні з найбільш варварських, селянських страв, які я коли-небудь бачила. Будь ласка, з’їжте оленячі щоки і буряк, а потім помийте свою д*пу в міському колодязі”, — відповіла вона.

При цьому вона похвалилася своїми навичками приготування російських страв, запевнивши коментатора, що не поступається в цьому його матері та бабусі.

“Спочатку принеси мені матрьошку та медовий пиріг. І млинці з ікрою. Але тримай все інше в цій жахливій кухні при собі, будь ласка. Бо, повір, ця чорна жінка прямо тут робить салат олів’є та медовий торт краще, ніж твоя мама. Я готую млинці краще, ніж твоя бабуся, і збираю свою власну ікру з моєї водяній курочки. Не грайся, ми можемо боротися, лол”, — додала вона.

В результаті під твітом Бенкс з’явилося безліч коментаторів, які почали розповідати їй про багатство російської кухні.

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