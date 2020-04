Про це повідомляють #Букви.

Кілька днів тому 29-річна реп-виконавиця з США Азіль Бенкс поділилася в Twitter фото і відео, на яких вона готує курку, фаршировану овочами.

Співачка детально розписала для передплатників рецепт приготування страви.

“Нарізати цибулю і засунути її у здобич, де вже є сіль. Почистити п’ять морквин та засунути їх в д*пу курці, капнути соєвого соусу, помасажувати курку та відправити в духовку на 45 хвилин”, — написала співачка.

Shave five carrots and shove them up the chickens ass as well. Do a last minute drop of soy sauce on top the bird to *mildly* flavor the skin and combat the sweetness of the carrots. Massage the chicken inside the bag then Tie the oven bag up and place in oven at 425 for an hour. pic.twitter.com/H0vbBFefCP

— AZEALIA BANKS (@AZEALIA_2020) April 21, 2020