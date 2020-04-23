Американська реп-співачка Азіль Бенкс в Мережі розкритикувала російську кухню, заявивши, що страви цієї кухні "одні з найбільш варварських та селянських".

Про це повідомляють #Букви.

Кілька днів тому 29-річна реп-виконавиця з США Азіль Бенкс поділилася в Twitter фото і відео, на яких вона готує курку, фаршировану овочами.

About to bake a chicken pic.twitter.com/UBElJ4On1A — AZEALIA BANKS (@AZEALIA_2020) April 21, 2020

Співачка детально розписала для передплатників рецепт приготування страви.

“Нарізати цибулю і засунути її у здобич, де вже є сіль. Почистити п’ять морквин та засунути їх в д*пу курці, капнути соєвого соусу, помасажувати курку та відправити в духовку на 45 хвилин”, — написала співачка.

Shave five carrots and shove them up the chickens ass as well. Do a last minute drop of soy sauce on top the bird to *mildly* flavor the skin and combat the sweetness of the carrots. Massage the chicken inside the bag then Tie the oven bag up and place in oven at 425 for an hour. pic.twitter.com/H0vbBFefCP — AZEALIA BANKS (@AZEALIA_2020) April 21, 2020

Також Азіль Бенкс показала блюдо, яке вийшло в результаті.

Не всі підписники оцінили кулінарні здібності виконавиці належним чином. Зокрема, російськомовний користувач з ніком “Азилия Бэнкс хейт аккаунт” висловив здивування з приводу того, що Бенкс готує погано, а музику робить хорошу.

Співачка на критику відреагувала. Вона відповіла користувачу, що вважає російську кухню “варварською” та “селянською”. “Страви російської кухні — одні з найбільш варварських, селянських страв, які я коли-небудь бачила. Будь ласка, з’їжте оленячі щоки і буряк, а потім помийте свою д*пу в міському колодязі”, — відповіла вона.

При цьому вона похвалилася своїми навичками приготування російських страв, запевнивши коментатора, що не поступається в цьому його матері та бабусі.

“Спочатку принеси мені матрьошку та медовий пиріг. І млинці з ікрою. Але тримай все інше в цій жахливій кухні при собі, будь ласка. Бо, повір, ця чорна жінка прямо тут робить салат олів’є та медовий торт краще, ніж твоя мама. Я готую млинці краще, ніж твоя бабуся, і збираю свою власну ікру з моєї водяній курочки. Не грайся, ми можемо боротися, лол”, — додала вона.

В результаті під твітом Бенкс з’явилося безліч коментаторів, які почали розповідати їй про багатство російської кухні.

– svekolnik (cold borsch on beetroot "juice" or kefir)

– russian dumplings

– okroshka (cold soup on kvas or kefir, suitable for summer)

– rassolnik (sour soup) pic.twitter.com/UlFRlbSoU5 — riot ön an empty street (@THATSMYN1NJAWAY) April 22, 2020