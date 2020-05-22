Багато популярних виробники кросівок не раз створювали моделі, присвячені марихуані та призначені для її зберігання.

Журнал Input опублікував підбірку найзнаменитіших кросівок, присвячених марихуані.

Журналісти зазначили, тепер, коли марихуана легалізована в декількох штатах США і широко поширена у всіх регіонах світу, навіть такі гіганти, як Nike і Adidas, святкують 20 квітня (дата 4/20 збігається з популярним часом вживання марихуани).

Багато виробників кросівок вже не один рік до цієї знакової дати випускають незвичайні моделі кросівок, присвячені марихуані.

Ось деякі з них:

éS від Чада Муска

У 1997 році американський скейтбордист, що став засновником американського бренду взуття Supra, спільно з маркою Circa створив першу модель кросівок, присвячену марихуані.

Його кросівки éS стали першими в історії, оснащеними спеціальним потайною кишенею для зберігання марихуани.

Ідея Муска в майбутньому була неодноразово запозичена такими взуттєвими гігантами, як Nike та Adidas.

Nike SB Dunk Low

Перша модель від Nike, присвячена темі вживання конопель, була випущена в 2004 року. Тоді бренд випустив модель Nike Dunk Low Pro SB Bonsai Hemp. І вона була пов’язана з марихуаною не тільки кольором.

Модель була представлена 20 квітня. Виготовлено було всього 420 пар.

Дістати їх було практично неможливо. Вартість рідкісних кросівок у перекупників сьогодні становить понад 1 тисячу доларів.

Nike SB Dunk High ”Shunk”

У 2010 році Nike знову випустили кросівки з мотивами марихуани. Вони були виконані із замші в фіолетовому та зеленому відтінках.

На устілках був незвичайний принт — малюнок скунса з почервонілими очима. Модель також була оснащена спеціальною потайною кишенею.

Nike Dunk SB High Cheech & Chong

Рік по тому, в 2011 році, Nike випустила ще одну трансформовану модель Dunk High. Зв’язок цієї моделі з марихуаною не такий очевидний.

Вона виконана в білому і червоному кольорах та носить назву Cheech & Chong. Так само називається американський комедійний дует Річарда “Чіча” Марина та Томмі Чонга. Вони виступали в образі хіпі та латиноамериканця, які любили курити коноплю.

Saucony Grid SD “Kushwacker”

У 2015 році журнал Sneaker Freaker спільно з Saucony створили модель Grid SD “Kushwacker” в фіолетовому кольорі.

Дизайн моделі натхненний піснею Джиммі Хендрікса “Purple Haze”, яку через неоднозначність тексту часто трактують як відтворення психоделічного досвіду автора. Сам Хендрікс характеризував її як пісню про кохання.

Adidas Bait x Stan Smith Vulc “Happy 420”

У 2016 році з’явилася модель Adidas Bait “Happy 420”, створена спільно зі Стеном Смітом. Верхня частина кросівок була прикрашена малюнком каменів, а також одним задоволеним смайликом.

У язичку кросівок — потайна кишеня.

Nike SB Dunk Mid White Widow

У 2018 році дизайнер Тодд Братруд та Nike створили кросівки Dunk Mid White Widow, виконані в білому, червоному та салатовий кольорах.

Назву White Widow (“Біла Вдова”) одночасно носять гібридний сорт психотропної коноплі та один з видів павуків.

Adidas SAMBA 420 Cannabis

У 2019 Adidas випустили оновлену модель Samba у все тому яскравому фіолетовому кольорі. Модель була оснащена потайною кишенею та написом “Good Vibes”.

Під прозорою гумою підошви написи “4” та “20”.

Nike SB Dunk High 420 Reverse Skunk

У 2020 Nike порадували фанатів, випустивши оновлену версію моделі 2010 року з малюнком скунса на устілці.

Вона виконана із замші схожих відтінків, проте основний колір — фіолетовий. Вона носить назву “Reverse Skunk” (“Перевернутий скунс”).