Українська знаменитість Санта Дімопулос 21 травня відсвяткував 33-й день народження. У цей вечір вона влаштувала танці на столі.

Відео з святкування опубліковано в Instagram.

Санта, в першу чергу, привітала саму себе з 33-річчям, зазначивши, що минулий рік став для неї знаковим, тому що вона народила дочку. Також вона написала, що за рік її “енергетика стала сильнішою, серце добрішим”.

“Я розумію своє місце в житті, і у мене є цілі”, – написала вона.

У свій день народження вона запропонувала підписникам зробити їй подарунок у вигляді участі в благодійному проекті, в рамках якого потрібно зібрати 100 тисяч гривень для малозабезпечених сімей.



Про Санту в світі шоу-бізнесу знають, як про екс-солістку двох жіночих колективів – Queens та “ВІА Гра”. У “ВІА Грі” Санта співала лише рік – з грудня 2011 по жовтень 2012. Вона покинула колектив, щоб займатися сольною кар’єрою.

Також вона брала участь в третьому сезоні української “Фабрики зірок” і була солісткою групи “Сьоме небо”.

У 2014 році з подругою Юлією Ковальовою відкрила в Києві бутик Gold Vintagе. Тут знамениті люди можуть віддати свої речі, як в комісійний магазин або ж придбати те, що їм подобається.

Що стосується особистого життя Санти, в 2008 році вона народила сина Даніеля від українського шоумена Андрія Джеджули, з яким жила в цивільному шлюбі з 2007 по 2010 рік.

У 2012 році вона вийшла заміж за бізнесмена Володимира Самсоненка. Через рік пара розлучилася, а сама Санта заявила, що їхнє весілля було фейковим.

У 2015 році Санта офіційно вийшла заміж вдруге. Цього разу її обранцем став співвласник мережі спортивних клубів “Спортлайф” Ігор Кучеренко. У шлюбі народилася дочка Софія.

Повертаючись до дня народження Санти, зазначимо, що вона запросила подруг – Аліну Алієву, Аліну Косічкіну, Олену Кіперман і Асю Мхітарян. Також на вечірці були їхні чоловіки.

Активно хід святкування в Instagram показувала Аліна Алієва – дочка бізнесмена Вагіфа Алієва і сестра Нателли Крапівіної, продюсерки співачки Світлани Лободи.

Варто зазначити, що зараз Алієва позиціонує себе, як власниця салону краси SORELLE (Київ).

Що стосується її батька, Вагіфа Алієва, за станом на 2019 рік, він займав 18 місце в рейтингу найбагатших українців. Його статки оцінювалися в 385 мільйонів доларів. Він займається будівництвом великих торгових центрів. У 2003 році він побудував торговий центр класу преміум “Мандарин-Плаза” на Бессарабці і розташований в прибудові бізнес-центр “Домінант”. Також йому належить бізнес-центр “Парус” і відкритий в 2016 році ТРЦ Lavina Mall. Всього Алієв планує побудувати в Києві 10 найбільших торговельних центрів.

В 2019 повідомлялося, що Алієв планує відкрити Blockbuster Mall на 350 тис. Кв. м. Його ж компанії належить Ocean Mall (300 тис. кв. м), а також недобудовані Lesnaya Mall (300 тис. кв. м) і Hippodrome Mall (450 тис. кв. м).

Аліна Косічкіна, яка танцювала з Сантою на столі, була на святкуванні з чоловіком Дмитром Заходякіним. Вони володіють мережею магазинів-кафе “Хлібний” в столиці. Також вони засновники столичної мережі трендових ресторанів “The …”, яку продали майже рік тому.

Також була на вечірці Альона Кіперман (Гайваненко) дружина Михайла Кіпермана бізнес-партнера олігарха Ігоря Коломойського. Його статки в 2018 році оцінювали в $190 млн. На відео видно, як Альона підносить келих з шампанським до сумки у формі собаки бренду HECTOR BAG, а потім цілує сумку (можливо, для фото).

Вартість таких сумок стартує від 1,5 тисячі євро. Вони продаються в єдиному екземплярі.

Активно ділилася фото і відео з вечірки засновниця Asthik Group Ася Мхітарян. Вона – власниця бутиків Valentino, Marni і Agent Provocateur, професійний байєр, засновник Buro247 Ukraine. У минулому році вона заявила про те, що розлучається з чоловіком Дмитром Євенком, власником бренду IENKI IENKI. Його називали одним з головних fashion-бізнесменів в Україні, які останні два роки потрапляли в список найвпливовіших людей в сфері моди за версією видання The Business of Fashion – BoF 500.

На відео видно, що Дмитро також був на вечірці і танцював з Асею.

Брат Асі – президент корпорації “Познякижилбуд” Артур Мхітарян.

Їхній батько – Нвер Мхітарян – український політик, нардеп двох скликань від “Партії регіонів”. Він був членом комітету будівництва та житлово-комунального господарства з 2007 року. Директор Інституту відновлюваної енергетики НАН України.