Про це повідомляє видання Variety.

У суботу, 27 червня, актор Саша Барон Коен, відомий роллю казахського журналіста Бората в однойменному комедійному фільмі, пробрався на мітинг “Марш за наші права”, організований консервативною організацією “Вашингтон три відсотки”.

Комік був одягнений в комбінезон, сорочку і капелюх. Він представився лідером комітету з політичних дій (PAC), який нібито хотів стати спонсором мітингу.

Під час мітингу Коен піднявся на сцену і виконав расистську пеcню, в якій згадав колишнього президента США Барака Обаму, політикиню Гілларі Клінтон, головного інфекціоніста США Ентоні Фаучи, Всесвітню організацію охорони здоров’я і “уханьський грип”.

В цей час група людей, яких привів комік, стежила за тим, щоб організатори заходу не зірвали його виступ. Варто зазначити, що деякі учасники мітингу підспівували коміку.

Sacha Baron Cohen infiltrated the Washington militia event in Olympia today.

A last-minute big donor paid to sponsor the event, and hire security & then that security kept the organizers from getting on stage to stop Cohen

"Whatcha gonna do? Chop em up like the Saudis do".

— Justice for Floyd ➡️ I Can't Breathe (@InsideASCIF) June 28, 2020