Американська порноактриса Саша Грей, яка в квітні 2011 року завершила кар'єру, приготувала борщ.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі Грей.

“Сьогодні в розділі “Секретний соус” я відповім на популярне прохання. Нарешті приготую борщ”, – зазначила вона.

За словами Саші, борщ – це буряковий суп, в який в залежності від регіону можна додавати різні види м’яса і овочів. Блюдо було створено в Україні і з тих пір розповсюдилося по всьому світу.

“Зараз це досить поширено в таких країнах, як Росія, Польща і Литва. Приготуйте ложки і миски, щоб зануритися обличчям в цю гарячу і насичену серію”, – додала актриса.

У самому ролику Грей каже набір слів російською мовою: “Привіт, горілка, борщ, добре, будь ласка, до побачення, як справи”, після чого приступає до готування.

Для свого борщу вона використала: буряк, капусту, картоплю, моркву, цибулю і м’ясо. Сам процес готування можна подивитися в ролику нижче.