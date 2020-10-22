Ролик опубліковано на YouTube-каналі гурту.
“Вона намагається уявити себе поруч із ним, але розуміє, що насправді їй цього мало, їй мало цієї зали, мармурових колон і порцелянових лебедів. Все це видається їй надуманим і несправжнім, наче декорації, наче “для галочки”, бо так треба. Тоді як вона воліла б вибрати для себе щось інше, щось, що у жодному разі не вміщується у звичні, застарілі рамки. Гірко”, – йдеться в описі до відео.
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KAZKA – український музичний гурт, який виконує поп-музику із елементами електро-фольку. З моменту створення в 2017 році вокалістка Олександра Заріцька, сопілкар Дмитро Мазуряк та мультиінструменталіст Микита Будаш вже встигли стати українською сенсацією, першим україномовним гуртом, що потрапив до всесвітнього чарта SHAZAM, рекордсменом серед вітчизняних артистів у YouTube.
Пісні гурту очолювали музичні рейтинги у багатьох країнах. Продюсуванням і менеджментом гурту займається Юрій Нікітін і компанія mamamusic. Успіх гурту принесла пісня “Плакала”, яка побила відразу декілька світових рекордів у сфері музики.
Гурт уже випустив два студійних альбоми – KARMA і NIRVANA.
- У квітні цього року популярний український гурт KAZKA та гурт Kadebostany (Швейцарія) презентували кліп на спільну пісню “Baby I’m Ok”.
- Раніше гурт KAZKA презентував кліп на святкову пісню “Різдвяна”.