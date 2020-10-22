Популярний український гурт KAZKA випустив кліп на трек "Мало", у якому Саша Зарицька в образі самотньої нареченої з битою в руках влаштувала погром.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі гурту.

“Вона намагається уявити себе поруч із ним, але розуміє, що насправді їй цього мало, їй мало цієї зали, мармурових колон і порцелянових лебедів. Все це видається їй надуманим і несправжнім, наче декорації, наче “для галочки”, бо так треба. Тоді як вона воліла б вибрати для себе щось інше, щось, що у жодному разі не вміщується у звичні, застарілі рамки. Гірко”, – йдеться в описі до відео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ПРЕМ’ЄРА 💔 #kazka #мало #kazkaworld #чарголос Публикация от KAZKA (@kazka.band) 22 Окт 2020 в 12:15 PDT

KAZKA – український музичний гурт, який виконує поп-музику із елементами електро-фольку. З моменту створення в 2017 році вокалістка Олександра Заріцька, сопілкар Дмитро Мазуряк та мультиінструменталіст Микита Будаш вже встигли стати українською сенсацією, першим україномовним гуртом, що потрапив до всесвітнього чарта SHAZAM, рекордсменом серед вітчизняних артистів у YouTube.

Пісні гурту очолювали музичні рейтинги у багатьох країнах. Продюсуванням і менеджментом гурту займається Юрій Нікітін і компанія mamamusic. Успіх гурту принесла пісня “Плакала”, яка побила відразу декілька світових рекордів у сфері музики.

Гурт уже випустив два студійних альбоми – KARMA і NIRVANA.